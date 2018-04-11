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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
11.04.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Macaristan'da seçimlerin ardından muhalif gazete ve radyo kapandı

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Macaristan'da seçimlerin ardından muhalif gazete ve radyo kapandı

Genel seçimlerde Başbakan Viktor Orban'ın büyük bir destekle iktidarını korumasının ardından Macar medyasının iki muhalif organı Magyar Nemzet gazetesi ve Lanchid radyosu yayın hayatına son verdiğini açıkladı.

Günlük gazete ve radyonun yayın hayatına son vermesi kararı derhal uygulamaya konuldu. Çarşamba gününden itibaren gazete yayınlanmayacak ve radyonun da mikrofonları kapanacak.

Gazete ve dergi, Macar iş dünyasının önemli isimlerinden Lajos Simicska'nın mülkiyetinde. Simicska ise Viktor Orban'ın eski "silah arkadaşlarından".

ESKİ "DOST" MUHALİF OLDU

Macaristan'da Pazar günü yapılan genel seçimleri, tüm oyların neredeyse yarısını alan Orban'ın sağcı iktidar partisi FİDESZ kazanmıştı. FİDESZ partisinin kuruluş kadrosunda da yer alan Simicska, partinin ekonomi hayatındaki girişimlerinde dizginleri elinde tutan isimdi.

FİDESZ daha muhalefetteyken Simicska partinin medya desteği için de önemli girişimlerde bulunmuştu.

80 yıllık Magyar Nemzet gazetesini satın alan, Lanchid radyoyu ve Hir TV adındaki Macaristan'ın ilk haber kanalını kuran Lajos Simicska, Viktor Orban'ın iktidara geldiği ilk dönemde kurduğu inşaat ve altyapı şirketleri üzerinden çok sayıda devlet ihalesi almıştı.

Bu dönemde muhalefetin iddialarına göre devlet kurum ve şirketlerinin reklamları da hep bu medya kanallarına akıtılmıştı.

Daha sonra 2015 yılında gündeme gelen ekonomi politikası ve parti içi hesaplaşmalar nedeniyle Viktor Orban ile bozuşan Lajos Simicska açıkça Orban'a karşı savaş ilan etmiş ve elindeki tüm medya imkânlarıyla hükümeti ve Orban'ı eleştirmeye başlamıştı.

Geleneksel olarak sosyalist partiyi destekleyen ve ülkenin en büyük günlük gazetesi olan muhalif Nepszabadsag gazetesinin 2016 yılında yine reklam gelirlerinin düşmesine dayanan mali nedenlerle kapanmasının ardından da Simicska grubunun elindeki medya organları tek ciddi muhalif yayın organları haline gelmişti.

Istvan Simicska 2018 genel seçimleri öncesi eski radikal JOBBİK partisini desteklediğini açıklamıştı.

Seçim yenilgisinin ardından da grup, reklamsızlık nedeniyle uzun bir süredir zararda olan gazete ve radyonun yayın hayatına son verdiğini açıkladı. Ancak Hir TV adındaki haber kanalı yayın hayatına devam edecek.

JOBBİK LİDERİ SİYASETTEN DE ÇEKİLDİ

Seçimde yaklaşık yüzde 20 oy alarak FİDESZ'in ardından ikinci olmasına rağmen, beklentilerin çok altında kalarak büyük bir hayal kırıklığı yaratan eski radikal, yeni merkez sağ çizgideki JOBBİK partisi genel başkanı Gabor Vona seçim öncesi vaadine sadık kalarak istifa etti.

Vona sadece istifa etmekle kalmadı, aynı zamanda aktif siyasetten de çekildiğini, partisi saflarında kazandığı parlamenterlikten de vazgeçtiğini açıkladı.

Vona'nın bu adımı JOBBİK partisinde yeni bir yönetimin iş başına gelmesini kolaylaştıracak bir hamle olarak görülüyor.

Macar medyasında çıkan haberlere göre yeni hükümet parlamentodaki üçte ikilik desteğin de bilincinde olarak işe 'Soros'u Durdur' adı verilen yasayı çıkarmakla başlayacak.

Bu yasa Macar asıllı Amerikan milyarderi ve Açık Toplum Vakfı kurucusu George Soros'la bir şekilde bağlantısı olan ya da ondan destek alan sivil kuruluş ve derneklerin faaliyetlerinin yasal olarak sınırlandırılmasını hedefliyor.

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