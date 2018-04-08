Macaristan’da seçim Orban’ın partisi favori
Macaristan’da halk yeni milletvekillerini belirlemek üzere dün sandık başına gitti.
Yaklaşık 9.7 milyonluk nüfusa sahip Macaristan’da 8 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 65’i, 199 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullandı. Kamuoyu araştırmalarına göre, hükümette bulunan sağ çizgideki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hıristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonunun yaklaşık yüzde 45 oyla ilk sırayı alacağı tahmin ediliyordu. 2014’tek seçimleri üçüncü sırada bitiren, radikal sağcı Jobbik Partisi’nin ise yüzde 20 civarında oy alarak ana muhalefet partisi olması bekleniyor. Ana muhalefette bulunan Sosyalist Parti’nin (MSZP) seçimleri yaklaşık yüzde 15 oy ile üçüncü, Demokratik Koalisyonu’nun (DK) yüzde 8 ile dördüncü, Yeşiller’in ise yüzde 7 ile beşinci sırada bitirmesi öngörülüyordu.
ORBAN SIĞINMACI İSTEMİYOR
Macaristan Başbakanı Viktor Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa’nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu iddia etmişti. Sığınmacıların “Avrupa’yı işgal ettiği”, “Hıristiyanlık değerlerini tehdit ettiği” gibi argümanlar kullanan Orban, sığınmacıları kabul etmek istemediklerini defalarca dile getirmişti.
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