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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.01.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Macaristan'da 'köle yasası'' tartışması

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Macaristan'da 'köle yasası'' tartışması

Macaristan'da 12 Aralık'ta kabul edilen ve muhalefet tarafından "köle yasası" olarak adlandırılan "fazla mesai" kanunu dolayısıyla geçen yıl başlayan hükümet karşıtı gösteriler binlerce kişinin katılımıyla bu yıl da devam ediyor.

İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) milletvekillerince parlamentoya sunulan ve geçen yıl 12 Aralık'ta yasalaşan "fazla mesai" kanunu dolayısıyla Aralık ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.

Muhalefetin itirazlarına rağmen 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni yasaya göre, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor.

İşsizlik oranın sadece yüzde 3,6 olduğu Macaristan'da, Batı Avrupa'ya göç dolayısıyla iş gücü açığı son dönemde ciddi şekilde artmış durumda.

İktidar, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken, muhalefet partileri ve sendikalar ise hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.

Hükümeti protesto etmek için cumartesi günü binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikteki konuşmalarda, eylemcilerin taleplerinin hükümet tarafından kabul edilmemesi halinde 19 Ocak'ta ülke genelinde grev yapılabileceği belirtildi.

Protestocular hükümetten, fazla mesai düzenlemesinin iptal edilmesinin yanı sıra bağımsız mahkemelerin oluşturulması, kamu yayıncılığının bağımsız olması ve Macaristan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) ortak Kamu Savcılığı Ofisi'ne (EPPO) dahil olmasını talep ediyor.

Başbakan Viktor Orban ise ülkede geniş katılımlı protestolara neden olan ''fazla mesai'' kanununu protesto eden göstericilerin Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros tarafından finanse edildiğini iddia ediyor.

Macaristanda köle yasası tartışması

Günlük siyasi gazetelerden Magyar Hang Genel Yayın Yönetmeni György Zsombor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede daha önce de basın özgürlüğü, mahkemelerin durumu gibi özel konularda düzenlenen eylemlerin fazla rağbet görmediğini ancak "fazla mesai" kanununun birçok kişiyi ilgilendirdiği için eylemlere katılımın geniş olduğunu söyledi.

Düzenlenen eylemlere geniş katılımın muhalefeti iş birliğine zorladığına dikkati çeken Zsombor, ''Muhalefet partileri arasında bir iş birliği oluşuyor gibi görünüyor. Daha önce tüm partiler sadece kendi seçmenlerini eylemlere çağırıyorladı. Ne genel seçim öncesi ne de seçim sonrası hiçbir parti ciddi anlamda bir eylem düzenleyemedi. Örneğin; ana muhalefet partisi Jobbik'in bile düzenlediği eyleme sadece 1-2 bin kişi katıldı.'' diye konuştu.

Protesto gösterilerinde hükümet partisi dışında neredeyse tüm siyasi partilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların da yer aldığını belirten Zsombor, eylemlere liberal ve solcuların yanı sıra aşırı sağcıların da destek verdiğini söyledi.

Muhalefet partilerinin son dönemde birbirlerine yaklaştığını, ekim ayında düzenlenmesi beklenen yerel seçimlerde muhalefetin ortak aday çıkarmasının muhtemel olduğuna kaydeden Zsombor, ''Muhalefet partilerinin yerel seçimlerde iş birliğine ihtiyacı olacak. Bu iş birliğinin de bazı büyük şehirlerde şimdiden sinyallerini görebiliyoruz. Muhalefetin Pecs, Eger, Szombathely ve Szeged gibi büyük kentlerde iktidara karşı muhtemelen tek adayı olacak.'' dedi.

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