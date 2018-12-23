Macaristan yine sokakta
Macaristan'da yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören ve muhalefet tarafından ‘köle yasa’sı olarak nitelenen yeni çalışma yasasının Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından imzalanarak yürürlüğe girmesi dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.
Önceki akşam başkent Budapeşte’nin Kossuth Meydanı’nda toplanan binlerce kişi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüdü. Ana muhalefet partisi Jobbik’in yanı sıra diğer muhalefet partileri, STK ve sendikalar tarafından düzenlenen mitingde hükümet karşıtı sloganlar atıldı.
2019’da yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor ve işveren fazla mesaiyi üç yıla kadar gecikmeli ödeyebiliyor.
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