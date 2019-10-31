Macaristan Türk Akımı ile Ukrayna’yı baypas edecek
Macaristan, Rusya’dan doğalgaz temininde Ukrayna’ya alternatif olarak Türk Akımı projesine odaklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Budapeşte temasları sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macar Başbakan Viktor Orban, Türk Akımı projesine dahil olmanın ülkeleri için öncelik olduğunu söyledi ve “Gaz sadece Ukrayna üzerinden gelebiliyorsa bu egemenliğimiz için kötü bir durum” dedi. Putin de Macaristan’ın projeye katılımının bu ülkenin enerji güvenliği açısından önemine dikkat çekti. Türk Akımı’nın ilk bölümünün yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki gaz taşıma anlaşması ise 31 Aralık’ta sona erecek. Taraflar yeni bir anlaşma üzerinde çalışıyor.
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