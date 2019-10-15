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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 15.10.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Macaristan, Suriye'de güvenli bölge konusunda Türkiye ile iş birliği yapacak

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Macaristan, Suriye'de güvenli bölge konusunda Türkiye ile iş birliği yapacak

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Eğer Türkiye, Suriye'yi terk etmek zorunda kalan ailelerin geri dönebilmesi için Suriye'de güvenli bir gölge oluşturursa Macaristan, Türkiye ile memnuniyetle iş birliği yapar." dedi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Szijjarto, Macar kamu medyasına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Szijjarto, Macaristan'ın, mültecilere kendi ülkelerinde destek verme politikası izlediğini ve bundan dolayı Türkiye'nin Suriyeli mülteci problemini, Suriye'de çözebilmesinin Macaristan'ın çıkarına olduğunu söyledi.

Bakan Szijjarto, "Eğer Türkiye, Suriye'yi terk etmek zorunda kalan ailelerin geri dönebilmesi için Suriye'de güvenli bir gölge oluşturursa Macaristan, Türkiye ile memnuniyetle iş birliği yapar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bugüne kadar 4 milyon mülteci için 40 milyar dolar harcadığına işaret eden Szijjarto, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı da açık bir şekilde ülkesinde yaşayan 4 milyon mülteci için 40 milyar dolar harcadıklarını açıkladı. Kendisinin de kendi kamuoyuna bu durumu ne zamana kadar sürdürebileceğini açıklaması ve cevap vermesi gerekiyor. Bu yüzden Suriyelileri güvenli ortamda geri yollama yolunu seçti."

"Türkiye, göçmenleri Suriye'ye geri yollasın"

Szijjarto, Macaristan'ın kendi sınırına yüz binlerce ya da milyonlarca göçmenin gelmesini istemediğini vurgulayarak, "Eğer bize şunu sorarlarsa, 'Türkiye, göçmenleri geri Suriye'ye mi yollasın, yoksa kapıları açsın Avrupa'ya mı gelsinler?' Bizim cevabımız tabii ki, 'Türkiye, göçmenleri Suriye'ye geri yollasın ve 4 milyon mülteci için Avrupa kapılarını açmasın' şeklinde olur." değerlendirmesinde bulundu.
Daha önceki açıklamasında da Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yayımlamak istediği ortak deklarasyonu Macaristan'ın uzun süre bloke ettiğini belirtmiş, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon düzensiz göçmen ve mülteci var. Türkler, onların geri dönmesi için çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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