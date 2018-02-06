Macar hükümetinden ‘Soros’u durdur’ kampanyası

SIĞINMACI krizindeki sert tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, finanse ettiği sivil toplum kuruluşlarının aracılığıyla yıllık 1 milyon sığınmacıyı Avrupa’ya taşımayı hedeflediğini öne sürdüğü Soros’a karşı yeni afiş ve reklam filmi hazırlattı. Hükümet tarafından hazırlanan ‘Soros’u durdur’ isimli kampanyada, “Geçtiğimiz dönemde milyonlarca göçmen Avrupa’ya ulaştı. Macaristan sınırına inşa edilen tel örgü bugün onları durduruyor. George Soros’a göre bu tel örgü yıkılmalı ve milyonlarca kişi Afrika ve Ortadoğu’dan getirilmeli. Bu tehlikeli ve bu yüzden Soros planı engellenmeli. Soros’u durdur” ifadeleri yer aldı.

'SOROS KANUNU' DA YOLDA

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, 17 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Macar hükümetinin yasa dışı göçle mücadele kapsamında ‘Soros’u durdur’ adlı yeni kanun tasarısı hazırladığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Sandor Pinter ise yurt dışından maddi destek alan ve yasa dışı göçü destekleyen kuruluşlara yüzde 25 oranında yeni vergi getirilmesinin ve Macar vatandaşlarının Schengen sınır bölgesine 8 kilometreden daha fazla yaklaşmamasının sağlanacağını söylemişti. Pinter, kanun kapsamında, yasa dışı göçü destekleyen yabancı uyruklu kişilerin Macaristan’a girişlerinin de yasaklanmasının gündeme getirilebileceğini savunmuştu. Tasarının şubat ayı içerisinde parlamentoya gelmesi bekleniyor.