Macar hükümeti STK’dan bir ay özür dileyecek
BUDAPEŞTE’de bir mahkeme Macar hükümetini Macar Helsinki İnsan Hakları Derneği’nden bir ay boyunca özür dilemeye mahkûm etti.
BBC Türkçe’ye göre, Helsinki Derneği, seçimler öncesinde Başbakan Orban imzasıyla yayınlanan bir belgede haklarında ‘yalan’ iddialar yer aldığını belirterek şikayetçi oldu.
Mahkeme, hükümet organında yayınlanan ve Helsinki Derneği’nin adını da anarak bazı kuruluşları ‘mültecilerin yasadışı faaliyetlerini savunan’ kuruluşlar olarak gösteren belgede gerçeklere sadık kalınmadığını belirledi.
Mahkeme, hükümeti derneğe tazminat ödemeye ve ‘haksız’ iddialar nedeniyle dernekten özür dilemeye mahkûm etti.
Kampanyada haksız iddiaların 8 milyon kişiye ulaştığı gerekçesiyle mahkeme, özür metninin 30 gün boyunca devletin ajansı ve hükümet organı olan internet sayfasının girişinde manşet olarak yayınlanmasına karar verdi.
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