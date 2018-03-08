Macar Bakan Lazar’a ‘Viyana’ tepkisi

Kurz, yaptığı açıklamada, Lazar’ın Viyana ve göçmenler hakkındaki olumsuz ifadelerine ilişkin bilgisinin olmadığını ancak ilişkilerde karşılıklı saygının önemli olduğunu vurguladı. Birçok siyasi parti temsilcisi, Lazar’ı Macaristan’da nisan ayında yapılacak seçimlere Viyana’yı alet etmekle eleştirirken, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) de Macar siyasetçinin sözlerini ‘ölçüsüz’ olarak nitelendirdi.





Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, şunları söylemişti: “Viyana’nın meşhur bir bölgesindeyiz. 20 yıl önce bir tane bile göçmen yoktu. Bugün bu bölgede beyazlar sadece emekli Hıristiyanlar, onun dışındaki hepsi göçmen. Toplumun hayatını göçmenler belirliyor. Viyana’da beyaz Viyanalı çocuğun olmadığı sadece Müslüman ve Ortadoğulu göçmenlerin çocukların gittiği birçok okul var. Beyaz Hıristiyan Avusturyalıların taşındığı bu bölgenin yönetimini göçmenler almışlar. Bu göçmenler şehrin eski yüzünü tamamen değiştiriyorlar. Burada da görüldüğü gibi sokaklar daha kirli, çevre daha fakir ve suç oranı çok daha fazla.”