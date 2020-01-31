Maça damga vurdu

Hakem Marijana Veljovic, Rod Laver Arena’da oynanan bir Federer maçında, belki de ilk kez İsviçreli raketten daha fazla konuşulan isim oldu. Sırp hakemin ekrana yansımasının ardından maçı izleyen birçok tenissever, sosyal medya üzerinden Veljovic’e iltifatlar yağdırdı.

İLK FİNALİST DJOKOVİC

Avustralya Açık’ta, Federer’i 3-0 yenen Djokovic ilk finalist oldu. 2 saat 18 dakika süren maçı kazanan Djokovic, turnuvada adını 8. kez finale yazdırdı.