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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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BERLİN
16.04.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Maç dönüşü tecavüz!

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Maç dönüşü tecavüz!

Almanya’da futbol taraftarlarını taşıyan bir trende 19 yaşındaki genç kadına tecavüz edildi. Olay üzerine polis ordusu son durakta tüm yolcuları birer birer kimlik kontrolünden geçirdi ve fotoğrafını çekti. Trendeki bir kişinin, çektiği fotoğraftan şüpheli tespit edildi.

ALMANYA’da Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach maçı sonrası taraftarları taşıyan trende bir kadına tecavüz edildi. Olay Bayern Münih ile oynadıkları karşılaşmadan 5-1’lik yenilgiyle dönen Borussia Mönchengladbach taraftarları için özel sefer yapan trende meydana geldi. Polisin verdiği bilgiye göre tren gece saat 10 civarında Münih tren garından hareket etti.

TUVALETTE SALDIRDI

Taraftarlardan 19 yaşındaki genç kadın, 30 yaşında bir kişiyle vagonda sohbet ediyordu. 30 yaşındaki adam, kadını iterek tuvalete götürüp tecavüz etti. Genç kızın trenden anne babasını telefonla arayıp tecavüze uğradığını bildirmesi üzerine anne baba hemen polise ihbarda bulundu. Tecavüz olayı gece saat 01:00’da Baden Württemberg eyalet sınırları içinde yaşandı.

POLİS ALARMA GEÇTİ

İhbar üzerine polis hemen ilk durak olan Flörsheim’da kızı trende karşıladı ve genç kızdan tecavüzcüsü hakkında bilgi aldı. Polis Mainz, Koblenz ve Bonn istasyonlarında trenden inen yolcuları tek tek kimlik kontolünden geçirdi ve fotoğraflarını çekti. Tren sabah saat 7.50 civarında son durak olan Mönchengladbach’a geldiğinde, polis ekipleri treni bekliyordu.

559 YOLCU KONTROL EDİLDİ

Trende 190 tehlikeli görülen taraftar vardı. Polis, trenden inen 559 yolcunun tek tek kimliğini tespit etti ve fotğrafını çekti. Kontrol sırasında bir tanık polise giderek, kızla konuşan bir adamın cep telefonuyla çektiği fotoğrafını gösterdi. Polis fotoğraftan şüpheliyi tespit etti. 30 yaşındaki şüphelinin çeşitli suçlardan polis tarafından bilinen biri olduğu ve Polonya vatandaşlığı da bulunduğu belirtildi. Polis şüpheliyi yakalamak için arama başlattı.

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