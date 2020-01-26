Maarat el Numan’a kadar geldiler

TÜRKİYE ve AB’den gelen tüm uyarılara rağmen İdlib’de rejim güçleri ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının saldırıları önceki gece ve dün de devam etti. Yerel kaynaklar, Rus uçaklarının ağır bombardımanından sonra rejime ait kara birliklerinin İdlib’in güneyinde iki köyü daha ele geçirdiğini bildirdi. Deyr Şarki ve Marşimarin köylerinin alınması sonrası rejim birlikleri geçen kasımdan beri bombalanan stratejik açıdan öneme sahip Maarat el Numan ilçesinin kapısına dayandı. Yerel kaynaklar Esad ordusunun ilçeye 3-4 km uzaklıkta olduğu bilgisini verdi.

Saldırılar, halkın boşaltmak zorunda kaldığı, ancak muhalif güçlere ait mevzilerin bulunduğu Maarat el Numan ilçesi çevresinde yoğunlaştı. Bu ilçeye giden yol üzerinde bulunan Marşimarin ve Deyr Şarki köyleri rejim güçlerinin eline geçti. Kaynaklar, Esad birliklerinin Maarat el Numan’ın kuzeydoğusunda bulunan Serakib ilçesine doğru yöneldiğini bildirdiler. Serakib’in alınması durumunda Halep ile Hama’yı bağlayan M 5 karayolu tamamen rejimin eline geçmiş olacak ve rejim birlikleri iki kent arasındaki yolu rahatlıkla kontrol edebilecek. Serakib’in bir diğer özelliği de Halep ile Lazkiye’yi bağlayan M 4’ün M 5 ile kesiştiği kavşak bölge olması. Stratejik açıdan önemli olması nedeniyle Esad güçlerinin buraya yöneldiği belirtiliyor.