Luzer Senfoni’yle konser verecek

WESTDEUTSCHE Konzertdirektion organizatörlüğündeki konserde, Bach, Haydn ve Mozart’ın eserlerinin yanı sıra Fazıl Say kendi eserlerini de çalacak. Konserle ilgili bir bülten yayımlayan organizatörler, Fazıl Say’dan övgüyle söz etti.

‘ŞEYTAN GİBİ ÇALIYOR’

Say’ın geçmişiyle ilgili bilgilerin yer aldığı açıklamada, Aribert Reimann’ın 1986’da Ankara ziyaretinde tesadüfen 16 yaşındaki Say’ı dinlediği, bunun üzerine ABD’li piyanist David Levin’i Ankara’ya davet ettiği ve Fazıl Say’ı, “Onu dinlemelisin, genç bir şeytan gibi çalıyor” diye tanımlaması da yer alıyor.

2016 yılından beri Warner Classics’in ‘Exklusivkünstler’i (Müstesna Sanatçısı) olan Fazıl Say’ın 21 Şubat’ta çıkacağı konserle ilgili bilgi 06174 9198090 - 0175 24691 24 numaralı telefonlardan veya interevent-interkulturell@gmx.de internet sayfasından bilgi alınabilir.