Lütfen ödevini yapar mısın
İngiltere’deki Cardiff Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre çocuklar, ebeveynleri tarafından ödevlerini yapmaları ‘buyurgan’ bir tavırla söylediğinde ödev yapmaktan kaçıyor.
Ergenlik çağındaki bin çocukla yapılan araştırmada, bu ‘kontrol edici tavrın’ çocukların tercihlerinin kendi ellerinde olmadığı hissine kapılmalarına neden olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, çocukları ödevlerini yapmaları konusunda daha yumuşak bir dille uyarmanın daha etkili olduğuna işaret ediyor.
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