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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri'Lulu' ve 'Nana' ortalığı karıştırdı... Çin yönetimi acil toplandı
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Dünya
AA
27.11.2018 - 19:40, Son Güncelleme:

'Lulu' ve 'Nana' ortalığı karıştırdı... Çin yönetimi acil toplandı

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'Lulu' ve 'Nana' ortalığı karıştırdı... Çin yönetimi acil toplandı

Çin Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Şü Nanping, Çinli bilim adamı Hı Cienkui tarafından "bebeklerin genetiklerinin değiştirildiği" iddiasının "şok edici" olduğunu söyledi.

Çin Devlet Konseyi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Şü, genetiği değiştirilen bebek iddiasının "şok edici" olduğunu belirterek, konuya ilişkin soruşturmada ilgili kurumlarla ortak hareket ettiklerini dile getirdi.

Ülkede 2003'te çıkarılan bir düzenlemeyle insan embriyosunda genetik değişikliğin yasaklandığını hatırlatan Şü, "Dün akşam acil bir toplantı gerçekleştirdik. Şu an önemli olan bu alandaki somut durumun ne olduğunu anlamak. Bu durumu soruşturup netleştirdikten sonra vakayı kanun ve düzenlemelere uygun şekilde ele alacağız." ifadelerini kullandı. 

Şü, iddia edilen bebekler doğmuş ise bu durumun kesinlikle yasağı delmek anlamına geldiğini ifade etti. 

BİLİM İNSANININ İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Çin hükümetinin 2003'te çıkardığı söz konusu düzenleme, insan embriyosu üzerinde sadece araştırma amaçlı deney yapılabileceğini ancak embriyonun büyüme süresinin 14 günü geçemeyeceğini belirtiyor. 

Lulu ve Nana ortalığı karıştırdı... Çin yönetimi acil toplandı

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentindeki Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SUST) görevli bilim insanı Hı, dün, bastırılmış düşük seviyede HIV enfeksiyonu taşıyan babalardan alınan spermlerin HIV olasılığından temizlendiğini ve bu spermlerin laboratuvar ortamında yumurtayla bir araya getirilerek embriyo oluşturulduğunu iddia etmişti. 

GENETİK OYNAMA

Embriyolarda AIDS'e yol açan HIV virüsünün bulaşmasını engellemek için genetik oynama yaptıklarını ifade eden Hı, embriyolardan ilk ikiz bebeğin bu ay içinde dünyaya geldiğini öne sürmüştü. 

Olayın arından Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong Eyalet Sağlık Komisyonuna söz konusu iddialara yönelik soruşturma başlatması talebinde bulunmuş ve sonuçların gecikmeksizin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini bildirmişti. 

Hı'nın bu iddialarını, 122 Çinli bilim insanı, ortak açıklamayla "delilik" olarak değerlendirmiş, SUST'tan yapılan açıklamada da söz konusu
çalışma "şoke edici" diye nitelendirilerek akademik etik ve normları ciddi şekilde ihlal ettiği vurgulanmıştı. 

İddiaların odağındaki Lulu ve Nana isimleri verilen genetiği değiştirilmiş bebeklerin ailelerinin kim olduğu ve nerede oldukları bilinmiyor. 

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Genetiği değiştirilmiş ilk bebekler Çinde doğdu
Genetiği değiştirilmiş ilk bebekler Çin'de doğdu
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (27.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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