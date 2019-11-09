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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.11.2019 - 00:07, Son Güncelleme:

Lula'ya tahliye kararı

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Lula'ya tahliye kararı

Yaklaşık 2 yıldır yolsuzluk ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle hapiste bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva'nın tahliye edilmesi için yapılan talep kabul edildi. Lula serbest bırakıldı.

Dün Brezilya Yüksek Mahkemesinin Lula'nın tahliye edilmesinin önünü açan kararı almasının ardından Lula'nın avukatlarının sabah saatlerinde yaptığı tahliye talebi Curitiba 12. Federal Ceza Mahkemesi Hakimi Danilo Pereira Jr. tarafından kabul edildi. Lula serbest bırakıldı.

Eski Devlet Başkanı Lula'nın ülkenin güneyinde bulunan Parana eyaletinin başkenti Curitiba'da kaldığı hapishaneden tahliye edilmesi bekleniyor.
Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten 74 yaşındaki Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 2018'in Nisan ayında da tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Lula da Silva ve İşçi Partisi, tüm bu iddiaların Lula da Silva'nın favoriler arasında gösterildiği devlet başkanlığı seçimine girmesini engellemek amacıyla siyasi rakipleri tarafından ortaya atıldığını savunmuştu.

Lula da Silva, ülkedeki yolsuzluğa karşı başlatılan "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan siyasetçi ve iş insanları arasındaki en önemli figür olarak nitelendirilmişti.

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