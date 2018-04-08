Lula polise teslim oldu
Brezilya’da yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından aldığı 12 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşen eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva (72) polise teslim oldu.
Federal Yüksek Mahkeme’de geçen çarşamba cezası onanan Lula’nın cuma yerel saatle 17.00’da teslim olması gerekiyordu. Ancak Lula, geceyi Sao Paulo’daki Metal İşçileri Sendikası’nda geçirdi. Cumartesi sabahı ise geçen yıl ölen eşi Marisa Leticia için sendikada düzenlenen törene katıldı.
EKİMDEKİ SEÇİMLERİN FAVORİSİYDİ
Lula’ya destek için törene 2016’da azledilen halefi Dilma Rousseff’in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve partili katıldı. Teslim olmadan önce burada toplanan kalabalığa hitap eden Lula, savcıları ve yargıçları kendisine karşı temelsiz suçlamalar yöneltmekle suçladı. Lula, “Hırsız olduğum izlemini yarattıkları için onları affetmeyeceğim” dedi. Bölgede toplanan binler, Lula’nın sendikadan araçla ayrılmasına izin vermedi. Bu nedenle Lula, yaya olarak binadan çıkarak teslim oldu.
Ekimde düzenlenecek başkanlık seçimlerinin açık ara favorisi olan Lula, hakkında verilmiş mahkûmiyet kararından ötürü üçüncü dönemi için aday olamayacak. Bu da seçimler açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
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