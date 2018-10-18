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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.10.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

Lübnan'dan Türkiye'ye teşekkür

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Lübnan'dan Türkiye'ye teşekkür

Lübnan Savunma Bakanı Yakup es-Sarraf, Lübnan ordusunu desteklediği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Lübnan Savunma Bakanı Yakup es-Sarraf, Roma’da 15 Mart'ta yapılan Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine Destek İçin Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Toplantısı'nda Lübnan ordusunu desteklediği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Lübnan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Sarraf'ın, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı makamında kabul ederek, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme, Lübnan'daki ve bölgedeki genel durum ile Türkiye'nin bölgedeki rolünü ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, Sarraf'ın ayrıca, Suriyeli mülteci krizinin ülkesindeki olumsuz yansımaları konusunda bilgi verdiği aktarıldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönüş çağrısı yapıyor. Yetkililer, Lübnan'daki mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

Türkiye, Roma’da 15 Mart'ta yapılan Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine Destek İçin Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Toplantısı'nda, önümüzdeki yıllarda Lübnan'ın güvenlik kurumlarına askeri yardımını artırmak için Lübnan Silahlı Kuvvetlerine destek sözü vermişti.

LÜBNAN'DAKİ BARIŞ GÜCÜ

Lübnan'daki BM'nin barış gücü ilk defa İsrail'in Lübnan'dan çekilmesinin ardından uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması ve Lübnan hükümetinin bölgedeki otoritesini yeniden kazanmasını teyit etmek amacıyla 1978 yılında kurulmuştu.

Daha sonraki yıllarda çıkan İsrail-Lübnan arasındaki savaşın sona ermesiyle 2006'da UNIFIL'a kuvvet katkısı sağlayan Türkiye, TBMM'de dün alınan kararla Türk askerinin Lübnan'daki varlığı bir yıl daha uzatılmıştı.

Türkiye, 5 Eylül 2006'da TBMM'de alınan kararla Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının UNIFIL'a katılmasını onaylamıştı.

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