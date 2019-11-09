Lübnan’da öğrenciler meydanlarda
LÜBNAN’da ekonomik kriz ve vergi politikalarına karşı 17 Ekim’de başlayan ve 11 gün önce hükümetin istifasıyla sonuçlanan gösteriler devam ediyor.
Protestocular eylemlerini üniversite önlerine taşıdı. Liseli gençler de üç gündür okula gitmeyip eylemlere destek veriyor. Beyrut’ta dün Eğitim Bakanlığı önünde toplanan üniversite öğrencileri geleceğe yönelik taleplerini dile getiren sloganlar attı.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad el Hariri’nin 29 Ekim’de istifasını vermesi üzerinden bir haftayı aşkın süre geçmesine rağmen yeni hükümeti kuracak ismi görevlendirme konusunda henüz istişare sürecine başlamadı. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı makamının, hükümeti kuracak ismi görevlendirmesi için parlamento üyeleriyle istişare sürecini başlatması gerekiyor.
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