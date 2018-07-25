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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.07.2018 - 09:16, Son Güncelleme:

Lübnan'da "keyfi gözaltılar" protesto edildi

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Lübnan'da "keyfi gözaltılar" protesto edildi

Lübnan'da basın mensupları ve aktivistler, "keyfi gözaltılar ve özgürlüklerin kısıtlanmasını" protesto etmek için gösteri düzenledi.

Başkent Beyrut'taki Samir Kassir Meydanı'nda toplanan göstericiler, siyasilere yönelik eleştirileri nedeniyle bazı basın mensupları ve aktivistlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride eylemciler, "keyfi gözaltılar, özgürlüklerin kısıtlanması ve baskılara" tepki için bir araya geldiklerini belirterek, ülkede ifade özgürlüğünün kısıtlanmasını protesto ettiklerini ifade etti.

AA muhabirine konuşan Lübnanlı gazeteci Mişel Ebi Raşid, "Burada toplanan herkes özgürlüklerin baskı altına alınmasına karşı. Hükümet, biz vatandaşlara hakkımızı vermiyor. Bizim de kimsenin onuruna dokunmadan ifade özgürlüğümüzün ve taleplerimizin peşinden gitmeye hakkımız var." dedi.

"Nehar Gazetesi" çalışanı gazeteci Neda Eyub da basın mensuplarının, yapılan ihlalleri ortaya çıkarma ve duyurma hakkı olduğunu belirtti.
Sıradan birileri değil yolsuzluğa bulaştıkları belgelerle ispat edilmiş kişiler hakkında konuştuklarını söyleyen Eyub, gazeteci olarak buna hakları olduğunu ifade etti.

Aktivist Ethem Huseyniye ise aktivistlerin evlerinden ya da iş yerlerinden gözaltına alınarak, elleri kelepçeli bir şekilde emniyet merkezlerine götürüldüğünü dile getirdi.

Huseyniye, gözaltıların bazen emniyet bazen de orduya bağlı istihbarat tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çekti. 

BAKAN'DAN DESTEK

Öte yandan Lübnan Enformasyon Bakanı Melhem Reyaşi, özgür ifadeye desteğini açıkladı.

"Güvenlik güçlerinin takibat ve keyfi gözaltılarını engelleyebilecek bir yetkiye sahip değilim." diyen Reyaşi, sadece olayları uzaktan takip etmek, bu konudaki görüşünü belirtmek ve kınamakla yetinmek durumunda olduğunu kaydetti.

Lübnan'da son zamanlarda basın mensupları ve aktivistler sık sık resmi kurumlarda yolsuzluk iddiaları nedeniyle siyasetçilere eleştiriler yöneltiyor. Son bir ayda sosyal paylaşım sitelerinde eleştirilerde bulunan aralarında basın mensubu ve aktivistlerin de olduğu 20'den fazla kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.

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