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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.03.2018 - 15:30, Son Güncelleme:

Lübnan'da en genç kadın adayı 'Türkmenlerin' sesi olacak

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Lübnan'da en genç kadın adayı 'Türkmenlerin' sesi olacak

Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerin en genç kadın milletvekili adayı Gulay Halil el-Esad, Türkmenlerin sesini meclise taşımayı hedefliyor.

Sayıları yaklaşık 30 bin olan ve çoğu Trablus ile Suriye sınırındaki Akkar ilçesinde bulunan Türkmenlerden 26 yaşındaki Esad, seçilmesi durumunda 128 sandalyeli meclisin en genç üyesi olacak.

AA muhabirine verdiği mülakatta milletvekilliğine aday olma sebebini "Lübnan'daki Türkmenlerin durumu" şeklinde açıklayan Esad, "Türkmenler, toplumdan, siyasi ve ekonomik hayattan dışlanıyor. Söz konusu durum beni bu seçim yarışına girmeye sevk etti. Belki de kazanabilir ve bu grubun sesini meclise taşıyabilirim." dedi.

Ülkedeki Türkmen sayısının az olmadığını, anayasanın bu gruba mecliste bir temsil hakkı verdiğini belirten Esad, "Adaylığım, Türkmenlerin ve diğer etnik grupların haklarını almayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

En önemli talebinin "Türkmenlere yönelik haksızlığın ortadan kaldırılması" olduğunu dile getiren Esad, Akkar bölgesinin on yıllardır ihmale maruz kaldığını, elektrik ve su gibi en basit haklarından dahi mahrum bırakıldığını belirtti.

Liseden mezun olduktan sonra Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü okuduğunu söyleyen Esad, döndükten sonra da etnik gruplara mensup üyeleri bulunan "10452 Partisi"ne (Lübnan'ın yüz ölçümü) katıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2010 yılında Başbakanlığı döneminde, köyü El-Kevaşira'ya yaptığı ziyareti de hatırlatan Esad, köyündeki Türklerin Osmanlı kökenli olduğunu vurguladı.

Esad, Osmanlının bölgeden çekildiği zamanlar sayılarının 2 bin 800'ü bulduğunu ve köyde kalıp topraklarına sahip çıktıklarını ifade ederek, bu insanların hala eski Türkçeyi ve Osmanlı geleneklerini koruduğunu aktardı.
Lübnan'da mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimlerde 77 listeden 917 aday, milletvekili olabilmek için yarışacak.

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