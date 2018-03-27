Lübnan'da en genç kadın adayı 'Türkmenlerin' sesi olacak
Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerin en genç kadın milletvekili adayı Gulay Halil el-Esad, Türkmenlerin sesini meclise taşımayı hedefliyor.
Sayıları yaklaşık 30 bin olan ve çoğu Trablus ile Suriye sınırındaki Akkar ilçesinde bulunan Türkmenlerden 26 yaşındaki Esad, seçilmesi durumunda 128 sandalyeli meclisin en genç üyesi olacak.
AA muhabirine verdiği mülakatta milletvekilliğine aday olma sebebini "Lübnan'daki Türkmenlerin durumu" şeklinde açıklayan Esad, "Türkmenler, toplumdan, siyasi ve ekonomik hayattan dışlanıyor. Söz konusu durum beni bu seçim yarışına girmeye sevk etti. Belki de kazanabilir ve bu grubun sesini meclise taşıyabilirim." dedi.
Ülkedeki Türkmen sayısının az olmadığını, anayasanın bu gruba mecliste bir temsil hakkı verdiğini belirten Esad, "Adaylığım, Türkmenlerin ve diğer etnik grupların haklarını almayı hedefliyor." ifadesini kullandı.
En önemli talebinin "Türkmenlere yönelik haksızlığın ortadan kaldırılması" olduğunu dile getiren Esad, Akkar bölgesinin on yıllardır ihmale maruz kaldığını, elektrik ve su gibi en basit haklarından dahi mahrum bırakıldığını belirtti.
Liseden mezun olduktan sonra Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü okuduğunu söyleyen Esad, döndükten sonra da etnik gruplara mensup üyeleri bulunan "10452 Partisi"ne (Lübnan'ın yüz ölçümü) katıldığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2010 yılında Başbakanlığı döneminde, köyü El-Kevaşira'ya yaptığı ziyareti de hatırlatan Esad, köyündeki Türklerin Osmanlı kökenli olduğunu vurguladı.
Esad, Osmanlının bölgeden çekildiği zamanlar sayılarının 2 bin 800'ü bulduğunu ve köyde kalıp topraklarına sahip çıktıklarını ifade ederek, bu insanların hala eski Türkçeyi ve Osmanlı geleneklerini koruduğunu aktardı.
Lübnan'da mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimlerde 77 listeden 917 aday, milletvekili olabilmek için yarışacak.
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