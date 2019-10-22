Lübnan’da bakan maaşları indirildi
Lübnan’da geçen hafta hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişiminin ardından başlayan protestolar 6’ncı gününde de sürerken Başbakan Saad Hariri, dün, yeni reform paketini açıkladı. Hariri ayrıca “Parlamento isterse erken seçime gideceğiz” dedi.
Vergi artışına yönelik eleştiriler sonucu bu değişiklikten vazgeçtiklerini belirten Hariri, “2020 bütçesinde yeni vergiler olmayacak. Bütçe açığı bankaların kârlarından alınacak yeni vergilerle kapatılacak” dedi. Buna göre eski ve hali hazırdaki cumhurbaşkanı, bakan ve vekillerin maaşları yarı yarıya azaltılacak, Enformasyon Bakanlığı ve bazı kamu kurumları kapatılacak, devletten çalınan paralar geri alınacak.
‘GERİSİ MEYDANIN KARARI’
Söz konusu adımları protestolara son verilmesi için hazırlamadıklarını vurgulayan Hariri, “Protestolara son verip vermemek sizin alacağınız bir karar” dedi. Lübnan hükümeti, telekomünikasyon sektörünü özelleştirmeyi ve ülke ekonomisinin üzerindeki en büyük yüklerden biri olarak görülen elektrik sektörünü revize etmeyi planlıyor.
Bu arada dört bakanı istifa eden koalisyon ortaklarından Lübnan Kuvvetleri Partisi hükümetten çekildi.
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