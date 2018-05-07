Lübnan’da 9 yıl sonra genel seçim
Lübnan, 9 yıl sonra yapılan parlamento seçimleri için dün sandık başına gitti.
Yaklaşık 3 milyon 700 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saat ile 07.00’de başladı, 19.00’da son buldu. Lübnan’da 500’den fazla adayın yarıştığı seçimlerde, 15 seçim bölgesinde kurulan 6 bin 289 sandıkta oy kullanıldı. Beş yılda bir yapılması gereken parlamento seçimleri Suriye içsavaşının Lübnan’a sıçrama olasılığı ve seçim yasasının değişmesi gerekçe gösterilerek üç kez ertelenmişti. 128 milletvekilinin belirleneceği seçimlere geleneksel siyasi partilerin yanı sıra, ilk defa sivil toplumdan gelen adaylardan oluşan “Kulluna Vatani” isimli ittifakın katılması dikkat çekti. İçiçleri Bakanlığı, yerel saatle 14.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 25’inin sandığa gittiğini açıkladı. Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Mişel Avn televizyondan oy kullanma çağrısı yaptı.
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