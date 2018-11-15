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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.11.2018 - 00:35, Son Güncelleme:

Lübnan'da 40 yıl süren düşmanlık sona erdi

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Lübnan'da 40 yıl süren düşmanlık sona erdi

Lübnan'ın önde gelen Maruni Hristiyan liderlerinden Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Semir Caca ile Marada Hareketi Partisi Başkanı Süleyman Franci, 40 yıl süren düşmanlığın ardından barıştı.

İki lider arasındaki barışma, Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai önderliğinde başkent Beyrut'un kuzeyindeki Bkerke Kilisesi'nde gerçekleşti.
Patrik Rai, burada yaptığı açıklamada, bu barışın, tüm ülkenin ulusal birliğinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Patrik Rai, Caca ve Franci arasında gerçekleşen üçlü görüşmenin ardından Lübnan Güçleri Partisi ile Marada Hareketi Partisi tarafından yapılan ve Metropolit Cozif Neffa'nın okuduğu ortak açıklamada, "(İki liderin ortak iradelerine binaen) Geçmişin acı sayfasını kapattığımızı ilan ederek anlaşmazlıkların giderilmesi ve yeni bir ufkun açılması gerektiğini vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Lübnanda 40 yıl süren düşmanlık sona erdi

Açıklamada, görüşmenin, sağlam ve kapsamlı uzlaşma seçeneğinin bir teyidi olarak gerçekleştiği ve Hristiyanların acı geçmişin sayfasını kapatmadan içinde bulundukları olumsuz durumdan kurtulamayacağı ifade edildi.

Caca ile Franci arasındaki anlaşmazlık, ülkede yaşanan iç savaş döneminde Lübnan Ketaib Partisinin askeri kanadı Lübnan Güçleri örgütünün 13 Haziran 1978'de düzenlediği saldırı sonucu yaşanan İhden Katliamı ile başladı.

Lübnanda 40 yıl süren düşmanlık sona erdi

Saldırı, Ketaib Partisi ile Marada Hareketi Partisi arasında, İhden beldesinin de içinde bulunduğu Zgarta'da nüfuz mücadelesi sonrası meydana gelmişti. İki taraf arasındaki anlaşmazlık, dönemin Lübnan Güçleri Komutanı Beşir el-Cemil'in müttefikleri üzerinde egemenlik sağlamaya ve milislerini kendi milislerine entegre etmeye çalışması üzerine büyümüştü.

Franci ailesinin yazlığına saldırı düzenlemekle görevlendirilen ancak yaralanması sonucu İhden'e ulaşamayan Semir Caca, saha komutanlarından birini saldırı için görevlendirmiş ve saldırıda Süleyman Franci'nin babası Tony Franci, annesi Vera Kardahi ve 2,5 yaşındaki kız kardeşi Cihan'ın yanı sıra 30'dan fazla kişi ölmüştü.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (14.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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