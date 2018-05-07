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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
07.05.2018 - 23:31, Son Güncelleme:

Lübnan seçimine Hizbullah damgası

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Lübnan seçimine Hizbullah damgası

Lübnan'da 9 yıl aradan sonra yapılan parlamento seçimlerine İran destekli Hizbullah ve ittifak yaptığı partiler damga vurdu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Hizbullah ve müttefikleri 128 sandalyeli parlamentoda en az 67 koltuk kazandı. Aynı grubun 2009’daki seçimlerde çıkardığı vekil sayısı 53’tü. Batılı ülkelere ve Suudi Arabistan’a yakınlığıyla bilinen Lübnan Başbakanı Said Hariri’nin Gelecek Hareketi ise ciddi sayıda vekil kaybetti. 2009’da 33 sandalye kazanan Hariri’nin sandalye sayısı 21’e düştü.

HARİRİ BAŞBAKAN

Lübnan yönetiminde pozisyonlar mezheplere göre dağıtılmış durumda. Başbakanın Sünni olması gerektiğinden Hariri koltuğunu koruyacak ancak Hizbullah’tan vekillerin de dâhil olduğu bir birlik hükümeti kurmak zorunda. Hizbullah ve ortakları parlamentoda elde ettikleri sayıyla istemedikleri her kanunu veto etme gücüne ulaştı. Seçimlere katılım oranı ise düşük kaldı ve yüde 49.2 oldu. Bu oran 2009’da yüzde 54’tü. Hariri’nin oy kaybetmesinde ona destek veren Suudilerin Lübnan’daki etkilerinin azalması, ekonominin bozulması ve Lübnan’a 1 milyon mültecinin gelmesine neden olan Suriye’deki iç savaşın getirdiği bıkkınlık temel faktörler olarak görülüyor.

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