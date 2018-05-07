Lübnan seçimine Hizbullah damgası
Lübnan'da 9 yıl aradan sonra yapılan parlamento seçimlerine İran destekli Hizbullah ve ittifak yaptığı partiler damga vurdu.
Resmi olmayan sonuçlara göre Hizbullah ve müttefikleri 128 sandalyeli parlamentoda en az 67 koltuk kazandı. Aynı grubun 2009’daki seçimlerde çıkardığı vekil sayısı 53’tü. Batılı ülkelere ve Suudi Arabistan’a yakınlığıyla bilinen Lübnan Başbakanı Said Hariri’nin Gelecek Hareketi ise ciddi sayıda vekil kaybetti. 2009’da 33 sandalye kazanan Hariri’nin sandalye sayısı 21’e düştü.
HARİRİ BAŞBAKAN
Lübnan yönetiminde pozisyonlar mezheplere göre dağıtılmış durumda. Başbakanın Sünni olması gerektiğinden Hariri koltuğunu koruyacak ancak Hizbullah’tan vekillerin de dâhil olduğu bir birlik hükümeti kurmak zorunda. Hizbullah ve ortakları parlamentoda elde ettikleri sayıyla istemedikleri her kanunu veto etme gücüne ulaştı. Seçimlere katılım oranı ise düşük kaldı ve yüde 49.2 oldu. Bu oran 2009’da yüzde 54’tü. Hariri’nin oy kaybetmesinde ona destek veren Suudilerin Lübnan’daki etkilerinin azalması, ekonominin bozulması ve Lübnan’a 1 milyon mültecinin gelmesine neden olan Suriye’deki iç savaşın getirdiği bıkkınlık temel faktörler olarak görülüyor.
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