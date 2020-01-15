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Haber Giriş: 15.01.2020 - 11:57,Son Güncelleme:/

Lübnan polisinden Merkez Bankası önündeki gösteriye müdahale

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Lübnan polisinden Merkez Bankası önündeki gösteriye müdahale

Lübnan polisi, Merkez Bankası önünde gösteri düzenleyen protestoculara göz yaşartıcı gaz müdahale ederek çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Lübnan'da kötü giden ekonomi sebebi ile bir süredir gösteriler düzenleyen halk, başkent Beyrut'taki Merkez Bankası önünde toplandı. Göstericiler, Beyrut'un en işlek caddelerinden Hamra'da lastikleri yakarak bazı bankaların camlarını kırdı.

Göstericilere göz yaşartıcı gazıyla müdahale eden polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Protestocular ise polise taş atarak karşılık verdi.

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