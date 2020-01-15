Lübnan polisinden Merkez Bankası önündeki gösteriye müdahale

Lübnan'da kötü giden ekonomi sebebi ile bir süredir gösteriler düzenleyen halk, başkent Beyrut'taki Merkez Bankası önünde toplandı. Göstericiler, Beyrut'un en işlek caddelerinden Hamra'da lastikleri yakarak bazı bankaların camlarını kırdı.

Göstericilere göz yaşartıcı gazıyla müdahale eden polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Protestocular ise polise taş atarak karşılık verdi.