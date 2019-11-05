Lübnan hareketli
LÜBNAN’da 17 Ekim’de başlayan toplumsal gösteriler, yeni hükümetin bir an önce kurulması talebiyle devam ediyor.
Ülkede ekonomik kriz ile hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve Başbakan Saad el Hariri’nin istifasını verdiği 29 Ekim’den sonra küçük çaplı eylemlere dönüşen protestolar, önceki gün Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi’nin Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde düzenlediği mitingden sonra yeniden alevlendi. Önceki akşam saatlerinden itibaren başkent Beyrut ve diğer bölgelerde “Birlik Günü” adı altında meydanları dolduran göstericiler, dün sabah saatlerden itibaren ülkenin birçok bölgesinde ana yolları trafiğe kapattı. Öte yandan Twitter, ülkedeki Şii Hizbullah örgütüne ait El-Menar TV’nin hesaplarını askıya aldı.
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