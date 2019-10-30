Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti
LÜBNAN Başbakanı Saad el Hariri, ülkede 13 gündür süren gösterilerin ardından görevi bıraktı.
Başkent Beyrut’un doğusunda yer alan Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na çıkan Hariri, “Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini” belirterek istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Avn’a sundu. Hariri istifa mektubunda, ülkenin karşı karşıya kaldığı iç zorlukları göz önünde bulundurarak ‘olumlu bir şok’ oluşturmak üzere bu adımı attığını kaydetti.
Protestoları yatıştırmak için Hariri’nin 21 Ekim’de açıkladığı reform paketi, eylemcileri durdurmaya yetmemişti. Başbakanın gösterilerin durması için duyurduğu reform paketinde, 2020 bütçesinin hiçbir vergi artışı içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekili maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi önlemler yer almıştı.
Lübnan’da hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim’den beri devam eden protestolar nedeniyle temel ihtiyaç maddeleri tükenmeye başladı. Hariri’nin istifasının ardından gösterilerin devam edip etmeyeceği bilinmiyor.
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