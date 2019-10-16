Lübnan alevlere teslim
Lübnan önceki gün yüzden fazla noktada başlayan ve aşırı sıcaklıklar ile rüzgârın etkisiyle hızla yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Alevlerden en çok ülkenin kuzeyindeki Lübnan Dağı bölgesi zarar gördü. Beyrut yönetimi dün Türkiye dâhil olmak üzere bölge ülkelerinden yardım talep etti. Yunanistan iki yangın söndürme uçağı göndereceğini açıkladı. Dumandan etkilenen bir adam ve itfaiye aracının çarptığı bir kadının hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı açıklandı.
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