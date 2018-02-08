Loto bayisi, 470 bin Euro kazanan talihliyi dolandırdı

ALMANYA’nın Hessen eyaletinde, 31 Mart 2017 tarihli ‘Oyun 77’ çekilişinde, 7 rakamı tutturan şanslı kadın, 469 bin 777 Euro ikramiye almaya hak kazandı. Ancak bayi, kadının sadece 8 bin Euro kazandığını söyleyerek talihliye o kadar ödeme yaptı ve ikramiyenin geri kalanını kendisi almayı planladı. İkramiye kazanan kadın aynı rakamları tekrar oynamak istedi. Bayi de ikramiyenin çıktığı anlaşılmasın diye rakamların bir kısımını değiştirdi. Evine giden 44 yaşındaki kadın, kendisinin istediği rakamların oynanmadığını fark etti. Bunun üzerine ikramiye çıkan rakamları da kontrol etti. Böylece daha yüksek bir ikramiye kazandığını öğrendi. Derhal bayi hakkında suç duyurusunda bulundu ve ikramiyesinin geri kalan kısmını da aldı.

BAYİLİK HAKKI ELİNDEN ALINDI

Hakkındaki soruşturma tamamlanan 65 yaşındaki Klaus Peter L., önceki gün mahkemeye çıktı. Peter L., her şeyin bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyleyerek kendini savundu ancak hâkimi ikna edemedi. Davanın hâkimi, dolandırıcılıktan 1 yıl 3 ay hapis verdiği sanığın cezasını, daha önce suç işlemediği gerekçesiyle erteledi. Uyanık bayi hapse girmekten böylece kurtuldu. Ancak bayilik lisansını kaybetti.

Almanya’da bayilerin hangi rakama kadar ikramiye tutarını ödeyebilecekleri eyaletlere göre değişiyor. Kimi eyaletlerde bayiler en fazla bin Euro ikramiye öderken, olayın meydana geldiği Hessen eyaletinde 8 bin Euro'ya kadar ikramiye ödenebiliyor. Daha yüksek rakamdaki ikramiyeler ise doğrudan loto idaresi tarafından kimlik tespiti yapılarak talihliye veriliyor.