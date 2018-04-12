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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriLos Angeles savcıları Kevin Spacey hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını değerlendiriyor
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12.04.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Los Angeles savcıları Kevin Spacey hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını değerlendiriyor

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Los Angeles savcıları Kevin Spacey hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını değerlendiriyor

ABD'nin Los Angeles kenti savcıları, cinsel saldırı iddialarının odağındaki isimlerden aktör Kevin Spacey hakkındaki suçlamaların değerlendirmeye alındığını doğruladı.

Konu hakkındaki soruşturmasını tamamlayan Los Angeles polisi, bir erkeğin 1992 yılında yaşandığını öne sürdüğü cinsel saldırı suçlamaları ile ilgili dosyayı savcılığa teslim etti.

Hollywood'daki cinsel taciz olaylarının medyaya yansıması sonrası Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey hakkında toplam 30 erkek "cinsel taciz ve saldırı" iddiasında bulundu.

58 yaşındaki Spacey'nin basın sözcüsü son gelişmeyle ilgili bir açıklama yapılmayacağını söyledi.

Los Angeles polisi, soruşturmanın 2017 Aralık ayında başlatıldığını ve dosyanın Los Angeles bölge savcılığına Nisan ayı başında teslim edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, soruşturma dosyasında yer alan suçlamalara ilişkin detay verilmedi. Kevin Spacey'i hedef alan cinsel saldırı iddiasının davaya dönüşüp dönüşmeyeceği ise belirsiz.

California yasalarına göre, cinsel saldırı suçlamalarında 10 yıllık bir zaman aşımı süresi uygulanıyor.

LONDRA POLİSİ DE İNCELİYOR

Kevin Spacey hakkında ilk iddia 2017 yılı Kasım ayında, aktör Anthony Rapp tarafından dile getirildi. Rapp, 1986 yılında 14 yaşındayken bir partide 26 yaşındaki Spacey'nin kendisini yatağa taşıyarak baştan çıkarmaya çalıştığını söylemişti.

Spacey, olayı hatırlamadığını söyleyerek özür dilemişti. Londra polisi de Spacey hakkında 3 cinsel saldırı suçlamasının incelendiğini açıklamıştı. Eğlence şirketi Netflix, peş peşe gelen suçlamalar sonrası House of Cards dizisinin yıldızı Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey ile bağlarını koparmıştı.

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