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    Londra'daki City Havalimanı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle kapatıldı

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 07:35 | Son Güncelleme:

    Londra'daki City Havalimanı, uçak pistinin 200 metre yakınındaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle kapatıldı.

    Bombayı fark eden işçilerin polise haber vermesinin ardından bombanın etrafında 214 metre yarıçapında bir güvenlik şeridi oluşturuldu. Havalimanına gelen Kraliyet Donanması yetkilileri de bulunan cismin 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba olduğunu teyit etti.

    Havalimanı yönetiminin polis, donanma ve Newham ilçe belediyesi ile işbirliği içinde bombanın güvenli bir şekilde etkisizleştirilmesi için çalıştığı açıklandı.

    BBC Türkçe'nin haberine göre bomba, havalimanı pistinin hemen yanında yer alan Kral 5. George Rıhtımı'nda yürütülen inşaat çalışmaları sırasında bulundu. Londra'nın şehir merkezine en yakın havalimanı olan City Havalimanı, 1987'de eski bir rıhtım bölgesinin dönüştürülmesiyle inşa edilmişti.

    City, Londra'daki altı uluslararası havalimanı içinde en fazla yolcu trafiğine sahip beşinci havalimanı.

    Etiketler: ingiltere
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