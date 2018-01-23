Londra’da okuyan öğrenciler sorunlarını müsteşara anlattı

LONDRA Kensington Millennium Hotel’de yapılan toplantıya ülke genelinden öğrenciler ile MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal ve Mahalli Katip Bünyamin Bayat katıldı. Daha önce tanışma toplantısı adı altında bu tür toplantıların yapıldığını ifade eden Müşavir Ünsal, “Bu kadar yoğun katılımlı ilk kez oluyor. Sayın Müsteşarımız ve genel müdürlerimiz, özellikle sorunları, talepleri birinci ağızdan dinlemek için burada. Kendilerine teşekkür ederiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

SORUNLARI DİNLEDİ

Yurt dışında okuyan öğrencilerin Türkiye’nin akademik geleceğindeki önemine vurgu yapan Müsteşar Tekin, ise toplantı boyunca öğrencilerin eğitim ve sosyal konularla ilgili sorunlarını dinledi. Çalışma faaliyetleriyle ilgili bilgiler veren Tekin, “Ülkemizden çeşitli zorlukları aşarak İngiltere’ye eğitim amacıyla gelen öğrencilerimizin bütün problemlerinin çözümüne yardımcı olmak, yalnız olmadığınızı hissettirmek için buradayız” dedi. Tekin, öğrencilerden kendilerini her konuda geliştirmelerini ve Türkiye’ye döndüklerinde var güçleriyle çalışmalarını istedi.

Müşavir ünsal ise mevcut sorunların giderilmesi konusunda hem müşavirlik hem de bakanlık düzeyinde çalışmaların sürdüğünü, öğrencilerle iletişimin daha da güçlendirileceğini sözlerine ekledi. Dünya genelinde 4 bin, İngiltere genelinde toplam bin 219 resmi burslu öğrenci bulunuyor. Bunların yarısından fazlası master, kalanı doktora derecesinde öğrenimlerini sürdürüyor.



Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi (soldan sağa).

Kensington Millennium Hotel’deki toplantı boyunca öğrenciler, eğitim ve sosyal konularla ilgili sorunlarını dile getirdi.