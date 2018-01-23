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    Londra’da okuyan öğrenciler sorunlarını müsteşara anlattı

    Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
    23.01.2018 - 16:38 | Son Güncelleme:

    İngiltere’deki farklı üniversitelerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Londra’da MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ile bir araya geldi. Müsteşar Tekin toplantı boyunca öğrencilerin eğitim ve sosyal konularla ilgili sorunlarını dinledi.

    LONDRA Kensington Millennium Hotel’de yapılan toplantıya ülke genelinden öğrenciler ile MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal ve Mahalli Katip Bünyamin Bayat katıldı. Daha önce tanışma toplantısı adı altında bu tür toplantıların yapıldığını ifade eden Müşavir Ünsal, “Bu kadar yoğun katılımlı ilk kez oluyor. Sayın Müsteşarımız ve genel müdürlerimiz, özellikle sorunları, talepleri birinci ağızdan dinlemek için burada. Kendilerine teşekkür ederiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

    Londra’da okuyan öğrenciler sorunlarını müsteşara anlattı

    SORUNLARI DİNLEDİ
    Yurt dışında okuyan öğrencilerin Türkiye’nin akademik geleceğindeki önemine vurgu yapan Müsteşar Tekin, ise toplantı boyunca öğrencilerin eğitim ve sosyal konularla ilgili sorunlarını dinledi. Çalışma faaliyetleriyle ilgili bilgiler veren Tekin, “Ülkemizden çeşitli zorlukları aşarak İngiltere’ye eğitim amacıyla gelen öğrencilerimizin bütün problemlerinin çözümüne yardımcı olmak, yalnız olmadığınızı hissettirmek için buradayız” dedi. Tekin, öğrencilerden kendilerini her konuda geliştirmelerini ve Türkiye’ye döndüklerinde var güçleriyle çalışmalarını istedi.
    Müşavir ünsal ise mevcut sorunların giderilmesi konusunda hem müşavirlik hem de bakanlık düzeyinde çalışmaların sürdüğünü, öğrencilerle iletişimin daha da güçlendirileceğini sözlerine ekledi. Dünya genelinde 4 bin, İngiltere genelinde toplam bin 219 resmi burslu öğrenci bulunuyor. Bunların yarısından fazlası master, kalanı doktora derecesinde öğrenimlerini sürdürüyor.

    Londra’da okuyan öğrenciler sorunlarını müsteşara anlattı
    Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi (soldan sağa).

    Londra’da okuyan öğrenciler sorunlarını müsteşara anlattı Kensington Millennium Hotel’deki toplantı boyunca öğrenciler, eğitim ve sosyal konularla ilgili sorunlarını dile getirdi.

    Etiketler: Avrupa'dan haberler , avrupa haberleri , londra resmi burslu öğrenciler
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