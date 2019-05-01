Londra'da kayıp Türk'ün cesedi bulundu
İngiltere Londra’da önceki gün bir evdeki buzdolabında iki kadın cesedi bulundu. Cesetlerden birinin, evde yaşayan kişiyle bir dönem ilişki yaşayan Mary Jane Mustafa (38) adlı Türk olduğu sanılıyor.
İki çocuk annesi olan Mary Jane Mustafa, Mayıs 2018’den beri kayıptı. Mary Jane Mustafa sık sık söz konusu evde kalıyordu. Olayla ilgili biri 34, diğeri 50 yaşında iki kişi gözaltına alındı.
Komşuları, evde yaşayan ‘Ali’ adlı kişinin uyuşturucu partileri verdiğini ve pek sevilmediğini söyledi. Olayla ilgili başka bir evde de arama yapıldığı açıklandı.
Yetkililer, cesetlerin kimliğini belirlemeye çalışıyor.
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