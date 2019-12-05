Londra’da Doğu Akdeniz zirvesi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi temasları kapsamında, zirvenin yapıldığı otelde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.
Toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan, görüşmede Yunan muhatabına Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tutumunu bir kez daha aktardı. Türkiye’nin deniz yetki alanları sınırlarının çizilmesi için diyaloğa hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, hakça paylaşımın önemini vurguladı.
Toplantı sonrası konuşan Yunan Başbakan Miçotakis, “Türkiye ile ilişkilerde güçlükler vardı, vardır ve olacaktır. İki taraf da iyi niyet gösterirse bunlar aşılabilir” dedi. Tüm görüş ayrılıklarının “Kayda alındığını” söyledi. Yunan hükümet kaynakları da, “Zor ama samimi bir görüşme oldu. Taraflar gerginliğin tırmandırılmaması görüşünde” açıklamasını yaptı.
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