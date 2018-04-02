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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
02.04.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Londra'da cinayet oranı New York'u geçti

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Londra'da cinayet oranı New York'u geçti

Modern tarihte ilk kez Şubat ayında, nüfusları birbirlerine yakın kentlerden Londra'da New York'tan daha fazla cinayet işlendi.

New York ve Londra Emniyet Müdürlüklerinden alınan verilere göre, Ocak ayında Londra'da 8, New York ise 18 cinayet işlenmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre Şubat ayında ise New York'ta cinayet sayısı 14'e düşerken, Londra'da 15'e yükseldi. Mart ayında, New York'ta 21, Londra'da 22 cinayet soruşturması başlatıldı.

LONDRA BELEDİYESİ: DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

Londra Belediyesi, başkentte düzenlenen bıçaklı saldırılardan "derin endişe duyduğunu" açıkladı.

Bununla birlikte gerek Londra Emniyet Müdürlüğü gerekse de Londra Belediyesi yine de, şehrin "dünyadaki en güvenli kentlerden biri olmaya devam ettiğini" vurguluyor.

Londra'da cinayetlerin artması nedeniyle endişeli olduğunu açıklayan İngiltere Emniyet Müdürlüğü'nden bir sözcü ise "Bir cinayet bile çok fazla. Çalışma arkadaşlarımızla artışın nedenini ve bu trajedileri engellemek için neler yapabileceğimizi anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Son verileri yorumlayan eski İngiltere Emniyet Müdürü Leroy Logan ise "Londra'nın şiddet dolu karakteri bir virüse dönüştü" ifadelerini kullandı.

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