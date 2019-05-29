Londra'da bomba sanılan cisim dev Noel süsü çıktı
Londra'da, Thames Nehri'nden karaya vuran ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba olduğu sanılan cismin, dev bir Noel süsü olduğu belirlendi.
Top güllesine benzeyen cisim, Londra'nın doğusundaki Wapping bölgesinde karaya vurdu.
Cismin, çevredekiler tarafından bombaya benzetilmesi üzerine, polis çağırıldı.
Olay yerine giden Londra Polisi bomba uzmanları, kısa sürede cismin aslında dev bir Noel ağacı süsü olduğunu fark etti.
Officers were called to Wapping to investigate a possible unexploded device that had been washed up on the shore.— Tower Hamlets Police (@MPSTowerHam) May 29, 2019
Luckily, upon closer inspection, it is a giant glittery Christmas bauble! 🎄🎅 pic.twitter.com/L6mCzr4Gjk
Birkaç gün önce de, Londra'nın Kingston-upon Thames bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman bombardımanlarında atılıp, patlamayan bir bomba bulunmuştu.
Bomba kontrollü bir patlamayla yok edilirken, Kingston Üniversitesi tahliye edilmişti.
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