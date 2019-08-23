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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
23.08.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Londra’da 24 katlı apartmanda yangın

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Londra’da 24 katlı apartmanda yangın

İngiltere’nin başkenti Londra’da yüksek apartmanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ölü ya da yaralı olup olmadığı belirlenemedi.

Yangın, başkent Londra’daki Notting Hill bölgesinde bulunan, 24 katlı Grenfell Kulesi apartmanında çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken; ölü ya da yaralı olup olmadığı da bilinmiyor.

Londra'da 24 katlı apartmanda yangın
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DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

14 Haziran 2017de aynı apartmanda çıkan yangında, 72 kişi ölmüş, 70 kişi yaralanmış ve 223 kişi binadan tahliye edilmişti. 1988den bu yana İngiltere’deki en ölümcül yangın olmuştu.

Londra’da 24 katlı apartmanda yangın

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