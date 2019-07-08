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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AA
08.07.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Londra’da 12 kişiyi yaralayan otobüs şoförüne 30 ay hapis

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Londra’da 12 kişiyi yaralayan otobüs şoförüne 30 ay hapis

İngiltere’de geçtiğimiz yıl Kasım ayında uyuşturucu etkisindeyken kullandığı otobüsle otobüs garına çarparak 12 kişinin yaralanmasına neden olan Anderson Worrell, 30 ay hapse mahkum edildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneyindeki West Croydon’da geçtiğimiz yılın Kasım ayında yaşanan olayda, 62 yaşındaki otobüs şoförü Anderson Worrell kullandığı çift katlı otobüste fren yerine gaza basarak önce içinde 1 yaşında bebek bulunan araca çarpmış, ardından da otobüs garına girmişti. Olayın ardından İngiltere polisi, gözaltına aldığı Worrell’in uyuşturucunun etkisinde olduğunu açıklamıştı.

Kazanın ardından Savcı Andrew Ramsubhag tarafından alınan ilk ifadede otobüs şoförü Worrell, otobüsünün öne doğru savrulduğunu belirtti. Savcı Ramsubhag mahkemece belirlenen uzmana sunulan raporda kaza sebebini “yanlışlıkla gaza basmak suretiyle kazaya sebep olmak” şeklinde bildirdi.

Hakim Elizabeth Smaller ise zanlıya yönelik, “Yalnızca seyir sırasında aldığın uyuşturucunun etkisi altında değil, bir gece önce kullandığın doz yüzünden de uykusuzdun. Bu ise seni seyir halinde uyuyakalma ve yorgunluk gibi kullanım sonrası yan etkilere maruz bıraktı” ifadelerini kullandı.

Otobüste bulunan 12 yolcunun yaralandığı kazanın üzerinden 9 ay geçtikten sonra şoför hakkında karar verildi. Tehlikeli araç kullanımı nedeniyle ciddi yaralanmalara neden olduğunu ve uyuşturucu kullandığını kabul eden şoför, Cuma günü görülen son duruşmada 30 ay hapse mahkum edildi. Hapis cezasına ek olarak, yaşanan kazanın ardından 3 yıl boyunca trafikten men edilen Worrell’ın yeniden trafiğe çıkabilmek için ehliyet sınavına girmesi şart koşuldu.

Yerel basın, 62 yaşındaki Anderson Worrell’in kaza günü sabah vardiyasında çalışacak olmasına rağmen öncesindeki gece kokain kullanması ve işe uyuşturucu etkisi altında gelmiş olmasının mahkemede konuşulan başlıklar arasında olduğunu yazdı. Worrell’in trafik sicilinin bu kazaya kadar temiz olduğu öğrenildi.

Kraliyet Savcılık Servisi’nden Jonathan Storer, “Bir otobüs şoförü olarak Anderson Worrell, yolcuların güvenliğinden sorumluydu. Fakat kazanın öncesindeki akşamı kokain alarak geçirdi ve vardiyası sırasında açıkça görülebilecek şekilde yorgundu. Worrell’ın hatası nedeniyle üç haftayı hastanede acı çekerek geçiren 15 yaşındaki bir genç ve kazanın etkisiyle bilincini kaybeden 7 yaşındaki bir çocuk da dâhil 12 yolcu yaralandı” dedi. Storer, Worrell’in ihmalkârlığı yüzünden 198 numaralı otobüste daha kötü olayların yaşanabileceğinin, daha ağır yaralanmalara ve hatta ölümlere sebebiyet verebileceğinin altını çizdi.

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