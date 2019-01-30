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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP - BRÜKSEL
30.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Londra ‘yeniden müzakere’ dedi

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Londra ‘yeniden müzakere’ dedi

BİRLEŞİK Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılışına (Brexit) ilişkin Londra ile Brüksel arasında yaklaşık 18 ay süren müzakereler sonunda oluşturulan Çekilme Anlaşması’nı 15 Aralık’ta 202 oya karşı 432 oyla reddeden Avam Kamarası, bu kez nasıl bir anlaşma istediğini net şekilde ortaya koydu.

Brexit’in gerçekleşeceği 29 Mart’a 2 ay kala yapılan oturumda anlaşmaya ilişkin 7 değişiklik önergesi oylandı. Parlamenterler onay verdikleri iki önergeyle hem anlaşmasız Brexit’e karşı çıktı hem de İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşmasını engelleme amaçlı tedbir maddesinin (backstop) ‘alternatif düzenlemelerle’ değiştirilmesini istedi. Backstop ile ilgili önergenin 301’e karşı 317 oyla geçmesi hem yeniden müzakere hem de Brexit tartışmalarının odağının, geçici olarak da olsa iç siyasetten Londra-Brüksel eksenine kayması anlamına geliyor.

MAY FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Başından bu yana AB ile yeniden müzakerenin kötü bir fikir olduğunu savunan Başbakan Theresa May, oylamaya saatler kala fikir değiştirdi. Parlamenterlerden güçlü bir görevlendirme talep eden May, Brüksel ile yeniden müzakere edeceğini söyledi. Parlamenterlere 13 Şubat’a kadar revize edilmiş bir anlaşma sunma sözü veren May, bu tarihe kadar herhangi bir anlaşma olmaması halinde ise parlamenterlere, 14 Şubat’ta, bir sonraki adımı belirleme amaçlı oylama taahhüdünde bulundu.

İngiliz parlamenterler kalıcı bir gümrük birliğini güvence altına alma, ikinci bir referanduma olanak tanıma ve kontrolü parlamenterlere verme, ek süre talep etme amaçlı değişiklik önergelerine geçit vermedi. May’in de destek verdiği ‘backstop’ ile ilgili önergeye yeşil ışık çıksa da bu mekanizmanın yerine geçecek alternatif düzenlemelerin ne olduğu belirsiz.

AB’NİN TAVRI NET

May’in Brüksel’e dönerek anlaşmayı AB ile yeniden müzakere etme isteğinin hayata geçme ihtimali oldukça düşük. May, ‘backstop’ maddesinin değişmesi halinde anlaşmaya onay alabileceği tezini işleyecek. AB kanadından daha oylama bitmeden en net açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan geldi. Macron, uzlaşılan belgenin mümkün olan en iyi anlaşma olduğunu ve yeniden müzakereye açık olmadığını söyledi. Macron’un açıklamaları AB genelindeki havayı özetler nitelikte. AB’nin anlaşmayı yeninden müzakereye açması için 27 üye ülkenin onayı gerekiyor.

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