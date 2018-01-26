Londra Sanat Forumu resepsiyonla tanıtıldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçisi Zehra Başaran’ın sanatçılar onuruna temsilcilik makamında verdiği resepsiyona Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, eşi Deniz Ergin, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, Türkiye’nin Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Mali Katibi Ümit Bozdağ, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, farklı ülkelerden sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.



KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, ressam Mehmet Salih Öksüzoğlu, şiir ve mani yazarı Arife Redvan, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, yazar-sosyolog ve belgesel yapımcısı Semra Eren-Nijhar, eğitimci-müzik öğretmeni Erkan Pastırmacıoğlu, şair-yazar Sonay Yakup Yakupsoy ve KKTC Konsolosu Ülkü Alemdar (soldan- sağa).

Londra Sanat Forumu çekirdek kadrosu ise yazar-sosyolog ve belgesel yapımcısı Semra Eren-Nijhar, eğitimci-müzik öğretmeni Erkan Pastırmacıoğlu, ressam Mehmet Salih Öksüzoğlu, şiir ve yazar Arife Redvan ile şair-yazar Sonay Yakup Yakupsoy’dan oluşuyor.

TÜM SANATSEVERLERE AÇIK

Gecenin açılış konuşmasını yapan Başaran, “Birkaç defa benimle birlikte buluşan çekirdek kadro Londra’da bir sanat platformuna ihtiyaç duyulduğunu ve bunun oluşturulmasında benim desteğimin yararı olacağını düşündüklerini dile getirdi. Ne bir dernek, ne bir başkan, ne bir yönetim kurulu bulunan, sadece toplumun sanatla ilgili ve sanatsever insanlarını sanatta buluşturmayı amaçlayan bir girişim olduğu için destek veriyorum. Bu davet sanatla ilgili ve sanatsever herkese açıktır. Temsilcilik sadece ‘ev’ sahipliği yapıyor. Bunu yürütecek olan ve devamını getirecek olan sizlersiniz” dedi.





Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz” sözlerini hatırlatan Yazar Yakupsoy ise “Londra Sanat Forumu’nun en büyük nedeni, Birleşik Krallıkta yaşayan biz Türklerin, sanata duyduğu özlem ve susamışlıktır” dedi.



Arife Redvan, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, Sonay Yakup Yakupsoy, Semra Eren-Nijhar ve Erkan Pastırmacıoğlu.

HER AYIN SON PERŞEMBESİ BİR ETKİNLİK

Londra Sanat Forumu, her ayın son perşembe akşamı bir etkinlik yapacak. Önümüzdeki birkaç ayın etkinlik programı söyle;

22 Şubat: Hayatıyla, şiirleri ile Kıbrıslı Şair Osman Türkay.

29 Mart: Konusu Kadın ve Sanat.

26 Nisan: Müzik ve edebiyat.

31 Mayıs: Görsel sanatlar.



KKTC Konsolosu Ülkü Alemdar, Arife Redvan, Zehra Başaran, Deniz Ergin, Başkonsolos Çınar Ergin, Semra Eren-Nijhar ve Sonay Yakup Yakupsoy.



Karikatürist Ufuk Uyanık, müzisyen Hüseyin Kaplan, Ada Özer, küratör Denizhan Özer ve öğrenci İlayda Nijhar.



Gecede Ceylan Rogers (solda) ve Maria Rodriguez klasik müzik eserlerini seslendirdi.