Londra: Emir Putin’den; Moskova: Affedilemez
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının sinir gazı ile zehirlenmesi emrini Rusya lideri Vladimir Putin’in vermiş olmasının ‘yüksek bir ihtimal olduğunu’ iddia etmesine Kremlin’den çok sert tepki geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya’nın bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını pek çok defa söyledik. (Bu olayla ilgili) Devlet Başkanımızın ismine atıf yapılması ya da isminin anılması diplomasi etiği açısından şoke edici ve affedilmesi mümkün olmayan bir davranış” dedi. İngiliz Bakan Johnson, “Ruslarla bir derdimiz yok. Bu olanlar karşısındaki davranışlarımızın sebebi Rus fobisi değil. Kavgamız, Putin’in Kremlin’i ve kararıyla. Bize göre 2. Dünya Savaşı’ndan beri ilk defa İngiltere sokaklarında, Avrupa sokaklarında sinir gazı kullanılmış olmasının, onun (Putin) kararı olması çok yüksek bir ihtimal” demişti.
İngiltere Başbakanı May’in suikast girişimi nedeniyle 23 Rus diplomatını sınırdışı etme kararına Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan tepki geldi. Astana’da dün basın mensuplarının Rusya’nın İngiliz diplomatları sınırdışı edip etmeyeceği sorusuna Lavrov, “Elbette edeceğiz” yanıtını verdi.
ÖLÜ BULUNAN RUS İŞADAMI İÇİN CİNAYET SORUŞTURMASI
İngiltere, 12 Mart'ta evinde Londra'daki evinde ölü bulunan eski Aeroflot yöneticisi Nikolay Gluşkov'un (68) ölümüne ilişkin cinayet soruşturulması açıldığını duyurdu. Polis, otopsi sonucu Gluşkov'un "boğaza baskı" sonucu öldüğünün tespit edildiğini açıkladı.
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