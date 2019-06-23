Londra-Dalaman seferinde panik anları: 2 savaş uçağı kalktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriLondra-Dalaman seferinde panik anları: 2 savaş uçağı kalktı
GeriDünya Londra-Dalaman seferinde panik anları: 2 savaş uçağı kalktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA - Fotoğraf: AP
23.06.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

Londra-Dalaman seferinde panik anları: 2 savaş uçağı kalktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Londra-Dalaman seferinde panik anları: 2 savaş uçağı kalktı

İngiliz düşük maliyetli havayolu şirketi Jet2’nin Londra-Dalaman seferini yapan Airbus 321 tipi uçağında kadın bir yolcunun uçuşta olay çıkarması üzerine 2 Typhoon savaş uçağı, geri dönen yolcu uçağının Londra'ya inişine kadar eşlik etti. Savaş uçaklarının ses hızını geçmesi sonucu sonik patlama meydana gelince Londra’da yaşayanlar panik yaşadı.

Londra’nın Stansted Havalimanı’ndan dün yerel saatle 19:45’de Dalaman’a gelmek üzere havalanan LS1503 sefer sayılı İngiliz havayolu şirketi Jet2 uçağında kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra aşırı alkollü olduğu öğrenilen bir yolcu olay çıkardı. Yolcuların polise verdiği bilgilere göre 25 yaşındaki kadın yolcu yerinden kalkarak diğer yolcuları tehdit etti.

Kabin ekibi ise yolcuyu uyararak yerine oturması uyarısında bulundu. Kabin ekibinin tüm uyarılarına da aldırış etmeyen yolcu, çığlık atarak Airbus 321-211 tipi uçağın kokpitine koştu. Kokpitin kapısını açmaya çalışan ve kabin ekibine de saldıran kadın yolcu, diğer yolcuların da yardımıyla kontrol altına alındı.

Bu sırada da G-POWU kuyruk tescilli uçağın kaptan pilotu, kalkış yaptığı Stansted Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek yardım çağrısında bulundu ve geri döneceği bilgisini paylaştı.

SAVAŞ UÇAKLARI İNENE KADAR EŞLİK ETTİ

Yardım çağırısı üzerine Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF)  ait 2 Typhoon savaş uçağı RAF Coningsby Üssü’nden havalandı. Savaş uçakları, saat 20:45’de Londra Stansted Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağının inişine kadar eşlik etti. Bu sırada savaş uçaklarının ses hızını geçmesiyle sonik patlama meydana gelmesi Londra sakinleri de panik yaşadı.

Londra sakinleri acil yardım numarasını arayarak patlama sesi duydukları ihbarında bulundular. Uçak iniş yaptıktan sonra kabine giren polisler kadını gözaltına aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Trump'tan dikkat çeken İran ve Kaşıkçı açıklaması
Ruhani’den ABD açıklaması
ABD'nin İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenlediği iddiası
Etiyopya'da Genelkurmay Başkanı öldürüldü