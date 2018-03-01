Londra Atatürk Okulu, Kıbrıs dansıyla birinci oldu

ROTTERDAM Başkonsolosluğu himayelerinde Türk Halk Oyunları Vakfı’nca düzenlenen yarışmayla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: “25 Şubat Pazar 2018 günü Theater Rotterdam Schouwburg salonunda gerçekleşen yarışmada 11 ekip Avrupa’nın en iyisi olmak için kıyasıya mücadele etti. Avrupa’nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren halk dansları ekiplerinin bir araya geldiği, Rotterdam’da çok çekişmeli ve heyecanlı bir mücadele yaşandı. Yarışmasında Hornsey Atatürk Okulu Halk Dansları Ekibi birinci gelerek Avrupa’nın en iyisi olduğunu yeniden kanıtladı.”

KAFİLE GÖSYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Hornsey Atatürk Okulları, yarışmaya 20 dansçı, 7 müzisyen, yönetim kurulu ve ailelerden oluşan 45 kişilik kafileyle katıldı. Londralı folklor ekibi, dokuz dakikalık gösteri programlarında, 3 kez kostüm değiştirdi. Kıbrıs Halk Dansları’ndan Susta, Bahriyeli Çiftetellisi, Arabiye 2, Bardak Oyunu, Çiftetelli ve Orak oyunlarından oluşan gösterileri ve canlı müzik grubu ile yarışmayı izleyen yüzlerce konuğu ve jüriyi büyüledi. 20 dansçı ve 7 müzisyenle harika bir performans sergileyen, gösterilerinin bitiminde dakikalarca ayakta alkışlanan Hornsey Atatürk Okulu, 7 jüri üyesi tarafından 92.5 puanla birinci seçildi.

‘İNANDIK VE BAŞARDIK’

Yaklaşık 7 saat süren gösterilerin ardından sonucun açıklanmasıyla büyük bir mutluluk yaşayan kafile gözyaşlarına hakim olamadı. Avrupa Halk Dansları birinciliğinden duyduğu mutluluğu dile getiren eğitmen Halil Özakınsel kendilerine destek veren Hornsey Atatürk Okulu Yönetim Kurulu’na teşekkür etti. Özakınsel. “Bu yarışma için hepimiz çok çalıştık, inandık ve başardık. Ekibimle gurur duyuyorum” dedi.



Türker Çakıçı (ortada) eşi Emete Çakır (sağdan ikinci), Atatürk Okulu başkanları ve görevliler.

GİTTİK ALDIK VE GELDİK

Atatürk Okulları Başkanı Türker Çakıcı da ‘Bugün hepimizin gurur günüdür. Atatürk Okulları yönetim kurulu olarak ekibimizi, öğretmenlerini, müzisyenlerimizi, velilerimizi ve bu büyük hayalin gerçek olması için emek veren herkesi kutluyorum. Türk Okullarını büyük zorluklar ve imkansızlıklar altında devam ettirmek için var gücümüzle uğraşıyoruz, kazandığımız bu başarılar da bizlere her şeyi unutturuyor. Geçen yıl bu ekibimizle Almanya’da küçüklerde şampiyon olmuştuk, bu yıl da büyüklerde. Artık Avrupa’nın en iyisi olduğumuzu kanıtladık. Yeni hedefimiz dünya birinciliğidir” dedi.

‘ROTTERDAM’DA TARİH YAZDILAR’

Atatürk Okulları Koordinatorü Zeliş Tekman Özakınsel ise “Mutluyuz, gururluyuz şampiyonuz. Atatürk Okulları Ailesi olarak sahnede devleşerek kendilerinden yaşça kat kat büyük ekiplerle nasıl yarışarak birinciliği bize hediye ettiklerine şahit olduk. Bizim miniklerimiz Rotterdam’da bir tarih yazdılar, onlarla gurur duyuyoruz. En küçüğümüzün 12 yaşında olduğu minik yürekli devlerimiz önce hocalarına sonra da kendilerine inandılar. Bu büyük inançla da hep dediğimiz gibi gittik, aldık ve geldik.”