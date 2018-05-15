Lois Lane öldü
SUPERMAN serisiyle tanınan Kanadalı aktris Margot Kidder (69), ABD’nin Montana eyaletindeki evinde hayatını kaybetti.
1970’li ve 1980’li yıllarda, Superman karakterine hayat veren aktör Christopher Reeve ile başrol oynadığı filmler sayesinde ünlenen Kidder’ın ölüm nedeni açıklanmadı.
Kidder, yakaladığı şöhretin ardından psikolojik sorunlar yaşamış ve 1996’da ortadan kaybolarak dünya medyasının gündemine oturmuştu.
Margot Kidder, ‘Superman’de çelik adamın platonik aşkı gazeteci Lois Lane’i oynuyordu.
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