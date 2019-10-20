Lız Taylor müzayedesi
AMERİKAN sinemasının efsane isimlerinden Elizabeth Taylor’ın eşyaları, 6-8 Aralık tarihlerinde Beverly Hills’te online katılımın da sağlanacağı bir müzayedede satılacak.
2011 yılında 79 yaşında ölen Taylor’ın satışa çıkan kıyafet, aksesuvar ve mücevherleri önce Quenn Mary 2 yolcu gemisinin ABD’den İrlanda’ya yapacağı gezide sergilenecek. Taylor’ın metal zımbalı deri ceketi, altın kemeri ve ipek kaftanı da satılığa çıkan eşyaları arasında.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle