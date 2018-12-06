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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
06.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Literatüre geçen doğum

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Literatüre geçen doğum

Ölü donörden yapılan rahim naklinden sonra ilk canlı bebek doğumu Brezilya’da gerçekleşti.

Kadavradan yapılan rahim naklinden sonra ilk canlı bebek doğumunun başarılı olduğu tıp dergisi The Lancet’te yer alan yazıyla açıklandı. Brezilya’da yapılan rahim naklinden sonra gerçekleşen hamileliğin 35’inci haftasında sezaryenle 2 kilo 550 gram ağırlığında bir kız bebeğin doğduğu bildirildi. Araştırmayı yöneten Sao Paulo Üniversitesi hastanesi doktorlarından Dani Ejzenberg’in verdiği bilgiye göre 2016 yılında 10 saat süren nakil operasyonu, rahimsiz doğan 32 yaşındaki bir kadın üzerinde gerçekleştirildi.

11. DENEMEDE BAŞARILI

Doktorlar, adı açıklanmayan kadından alınan yumurtaların babadan alınan spermle döllendirildiğini ve dondurulduğunu açıkladı. Genç kadına vücudunun nakledilen yeni organı tanıması için bağışıklığını güçlendirici tedaviler yapıldı ve 6 hafta sonra âdet görmeye başladı. 7 ay sonra da rahme döllenmiş yumurtalar yerleştirildi ve normal bir hamileliğin ardından 15 Aralık 2017’de sezaryenle doğum gerçekleşti. Uzmanlar, ilk kez başarılan bu yöntemin uygun donör bulamayan bir çok kadın için umut olabileceğini belirtiyor. Ölü donörlerden rahim nakli ameliyatları daha önce ABD, Kanada, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye’de 10 kez yapıldı ancak hiçbirinde canlı bebek doğumu başarılı olmadı.

RAHİM TRANSFERİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

 

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