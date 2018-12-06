Literatüre geçen doğum
Ölü donörden yapılan rahim naklinden sonra ilk canlı bebek doğumu Brezilya’da gerçekleşti.
Kadavradan yapılan rahim naklinden sonra ilk canlı bebek doğumunun başarılı olduğu tıp dergisi The Lancet’te yer alan yazıyla açıklandı. Brezilya’da yapılan rahim naklinden sonra gerçekleşen hamileliğin 35’inci haftasında sezaryenle 2 kilo 550 gram ağırlığında bir kız bebeğin doğduğu bildirildi. Araştırmayı yöneten Sao Paulo Üniversitesi hastanesi doktorlarından Dani Ejzenberg’in verdiği bilgiye göre 2016 yılında 10 saat süren nakil operasyonu, rahimsiz doğan 32 yaşındaki bir kadın üzerinde gerçekleştirildi.
11. DENEMEDE BAŞARILI
Doktorlar, adı açıklanmayan kadından alınan yumurtaların babadan alınan spermle döllendirildiğini ve dondurulduğunu açıkladı. Genç kadına vücudunun nakledilen yeni organı tanıması için bağışıklığını güçlendirici tedaviler yapıldı ve 6 hafta sonra âdet görmeye başladı. 7 ay sonra da rahme döllenmiş yumurtalar yerleştirildi ve normal bir hamileliğin ardından 15 Aralık 2017’de sezaryenle doğum gerçekleşti. Uzmanlar, ilk kez başarılan bu yöntemin uygun donör bulamayan bir çok kadın için umut olabileceğini belirtiyor. Ölü donörlerden rahim nakli ameliyatları daha önce ABD, Kanada, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye’de 10 kez yapıldı ancak hiçbirinde canlı bebek doğumu başarılı olmadı.
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