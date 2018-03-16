Liste kabarıyor: Sıradaki o mu?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
16.03.2018 - 19:41, Son Güncelleme:

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ın görevine son verme kararı aldığı iddia edildi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise iddiaları yalanladı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ı Beyaz Saray'dan göndermeye hazırlanıyor.

Beyaz Saray'da adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Başkan Trump'ın Herbert Raymond McMaster konusunda net olarak karar verdiği, sadece muhtemel adaylarla ilgili araştırma yaptırdığı ve değişim için doğru zamanı beklediği iddia edildi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için yeni adaylar hakkında rapor düzenlemesi için Özel Kalem Müdürü John Kelly'yi görevlendirdiği iddia edilirken, kimi medya kuruluşları bu iddianın doğru olmadığını ve Donald Trump'ın Kelly'yi de göndermeye hazırlandığını yazdı.

BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA

Öte yandan, Twitter hesabından bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, McMaster'ın gönderileceği iddialarını yalanladı.

Sanders, "Şimdi Başkan ve General McMaster ile görüştüm. Haberlerin aksine iyi bir çalışma ilişkisine sahipler ve Ulusal Güvenlik Konseyinde herhangi bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Sarah Sanders'ın açıklamasına rağmen Amerikan medyasında yer alan "McMaster gönderilecek" iddiaları devam etti.

LİSTE KABARIK

Medyada muhtemel adaylar arasında eski ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi John Bolton ve halen Ulusal Güvenlik Konseyinde (NSC) görev yapan Keith Kellogg isimleri öne çıktı.

ABD Başkanı Trump, geçen salı günü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevine son vermiş ve yerine ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo'yu seçtiğini açıklamıştı.

Başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak "yalan söylediği" gerekçesiyle 13 Şubat 2017 tarihinde görevinden istifa etmiş, onun yerine Herbert Raymond McMaster getirilmişti.

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