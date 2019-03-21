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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
21.03.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Lion Air uçağı denize düşerken 'pilotlar kullanma kılavuzuna baktı'

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Lion Air uçağı denize düşerken 'pilotlar kullanma kılavuzuna baktı'

Endonezya açıklarında 29 Ekim'de düşen Lion Air'e ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağının bilgisayar sisteminin, kalkıştan hemen sonra uçağın burnunu aşağı çektiği ve pilotların arızayı gidermek için son ana kadar kullanma kılavuzuna bakıp soruna çözüm bulmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Aynı uçağın bir gün önce de benzer bir arıza verdiği ve kokpitte bulunan başka bir pilotun sorunu çözdüğü belirtiliyor.

Kalkışından 12 dakika sonra Cava Denizi'ne çakılan uçaktaki 189 kişi hayatını kaybetmişti. 10 Mart'ta Etiyopya Havayolları'na ait aynı tip bir uçağın düşmesi sonucu da 157 kişi ölmüştü.

KOKPİTTE NELER YAŞANDI?

Reuters haber ajansının adı açıklanmayan uzmanlara dayandırdığı habere göre Lion Air uçağının kara kutusundaki ses kayıtları pilotların son ana kadar arızayı gidermeye çalıştığını gösteriyor.

Henüz açıklanmayan kayıtlara göre, kalkıştan hemen sonra uçağı kontrol etmekte zorlanan pilot, yardımcı pilottan kullanma kılavuzuna bakmasını istiyor.

Yardımcı pilot kalkıştan iki dakika sonra kuleye "uçuş kontrolü sorunu" yaşadıklarını bildiriyor. Sadece kaptanın göstergelerinin arıza verdiği, yardımcı pilotun göstergelerinin normal olduğu öne sürülüyor.

Bilgisayarın, hızın düşük olduğu verisini temel alıp anti-stall sistemini devreye soktuğu ve 20 kezden fazla uçağın burnunu aşağı çektiği, pilotların bunu engelleyemediği belirtiliyor.

'YARDIMCI PİLOT ALLAHU EKBER DİYE BAĞIRDI'

Ses kayıtlarına göre uçağın 31 yaşındaki Hindistan doğumlu kaptanı son ana kadar sükunetini korudu. 41 yaşındaki Endonezyalı yardımcı pilot da uçak denize düşerken "Allah-u Ekber" diye bağırdı.

Etiyopya Havayolları uçağının kara kutusu hâlâ Fransa'da inceleniyor. Uçuşun düşüş nedeniyle ilgili rapor henüz yayımlanmadı.

Ancak bu uçağın pilotları da uçuş kontrolü sorunu yaşadıklarını bildirmişti. İki uçakta benzer sorunların yaşanması endişeye neden olmuştu.

Etiyopya uçağının düşmesinden sonra dünya genelinde 300'den fazla Boeing 737 Max , servis dışı bırakılmış, sipariş listesindeki 5 bin kadar uçağın teslimatı da askıya alınmıştı.

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü
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