Liderlerden minibüste yol özçekimi

Katılacakları program için aynı minibüse binen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın özçekimi için poz verdi.

Paşinyan, çektiği özçekimi sosyal medya hesabından "Yol özçekimi, bu sırada önemli kararlar aldık." mesajı ile yayınladı.

Дорожное селфи 🙂 За этот промежуток времени мы успели принять важные решения.



Bus selfie :) We managed to make some important decisions during this short period of time. pic.twitter.com/4HurV7HMUq